Göztepe, Süper Lig’de RAMS Başakşehir’i 1-0 Mağlup Etti

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Miroshi, Dennis (Dk. 69 Ahmed Ildız), Cherni, Juan (Dk. 69 Sabra), Janderson (Dk. 84 Furkan Bayır)

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Ebosele), Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo (Dk. 61 Deniz Türüç), Berat Özdemir (Dk. 81 Umut Güneş), Kaluzinski, Harit (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Nuno da Costa (Dk. 61 Fayzullayev)

Gol: Dk. 43 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ba, Dk. 45+2 Operi, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir ), Dk. 46 Dennis, Dk 80 Ahmed Ildız (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Göztepe'de Rhaldney'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti.

62. dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

73. dakikada sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı.

79. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Başakşehir'de sol kanattan Operi'nin yaptığı ortada, kale çizgisi üzerindeki Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu iki hamlede topu kontrol etti.

Göztepe, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.