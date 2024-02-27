Göztepe Son 4 Maçta Gol Yemeden Yükselişini Sürdürdü

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise gol görmedi.

Trendyol 1.Lig'de 24 hafta itibariyle kalesinde 14 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göztepe, son haftalarda da bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Ligde oynadığı son dört maçında Altay (4-0), Bandırmaspor (2-0), Manisa FK (0-0) ve Adanaspor (3-0) ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Böylece Göztepe, bu sezon ligde oynadığı 24 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynayacakları Boluspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi sürdürmek istiyor.

Anthony Junior Dennis'den yeni transfer etkisi

Geçtiğimiz sezon U19 takımı için transfer edilen ve bu sezonun ilk devresinde de U19 Ligi Elit B Grubu'nda forma giyen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu, devre arasında gerçekleştirilen kampta teknik direktör Stanimir Stoilov'un beğenisini kazandı. Bulgar çalıştırıcı da genç oyuncunun antrenmanlardaki performansını yeterli bulup Nijeryalı oyuncuyu A takıma monte etti. Doğan Erdoğan'ın da sakatlanmasıyla birlikte kendini bir anda ilk 11'de bulan Dennis, ligde 5 maça çıkarken, 380 dakika süre aldı ve bu süreçte 1 de asist yapmayı başardı. Böylece 19 yaşındaki oyuncu, orta saha bölgesi için bir alternatif oluşturmuş oldu. - İZMİR