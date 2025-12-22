Haberler

Göztepe'den Avrupa'ya dev adım

Göztepe'den Avrupa'ya dev adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Avrupa hedefleyen Göztepe, Samsunspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamladı. Arda Okan'ın her iki yarıda attığı gollerle galip gelen İzmir ekibi, ligin en az gol yiyen takımı olma unvanını da sürdürüyor.

SÜPER Lig'de yıllar sonra Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, 2025-2026 sezonun ilk yarısını müthiş bir sonla bitirdi. Önemli rakiplerinden Samsunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, bu maçta forvette görev yapan sağ beki Arda Okan'ın her iki yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek devreye 32 puanla 4'üncü sırada girdi. Oynadığı 17 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Göztepe ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Avrupa potasında 2025 yılını tamamlayan Göz-Göz, 5'inci Beşiktaş'a 3, 6'ncı Samsunspor'a 7 puan fark attı.

Göztepe ayrıca iki rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda yenerek olası bir ikili averajda önemli avantajı eline geçirdi. Beşiktaş'ı 3-0, Samsunspor'u da 2-0 yenen İzmir temsilcisi taraftarını mest etti. Samsunspor galibiyetinin ardından Gürsel Aksel Stadı adeta bayram yerine döndü. Stadı tıklım tıklım dolduran futbolseverler 90 dakika bitiminde ışık ve müzik gösterileriyle coştu. Futbolcular ve teknik ekip de tüm tribünleri dolaşarak 3 puan coşkusunu doyasıya yaşadı, taraftarlar İsyan Marşı'nı söyleyerek 2025 yılına vedalarını yaptı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

Karşılaşma öncesi önemli eksikleri bulunan Göztepe, dar bir kadroyla Samsunspor'a karşı mücadele etti. Orta sahanın önemli oyuncularından Olaitan, Benin Milli Takımı, Miroshi ise Tanzanya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda yer aldı. Önceki hafta deplasmanda 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçında galibiyet golünü atan Brezilyalı golcü Janderson da sarı kart cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

ARDA OKAN GOLCÜLÜĞÜNÜ KONUŞTURDU

Teknik direktör Stanimir Stoilov, ileri uçtaki alternatifsizlik nedeniyle Samsunspor maçında Arda Okan Kurtulan'ın forvette oynatmayı tercih etti. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine forvet olarak başlayan Arda, eski mevkisinde adeta şov yaptı. Göztepe'de 5'li orta sahanın sağında top koşturan 23 yaşındaki oyuncu, ileride oynadığı ilk maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da iki gol atan oyuncusuna övgüler yağdırdı. Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Stoilov, "Arda bu maçta forvet oynadı ancak biz onu sağ kanat olarak görevlendirmeyi sürdüreceğiz. Çünkü Arda o bölgede çok başarılı ve gelişime açık" dedi.

'HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYET OLDU'

Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Stoilov, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Bizim adımıza değerli ve önemli bir galibiyet oldu. Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Ancak bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SANTRFOR ALMAMIZ GEREKİYOR'

Transfer için en önemli pozisyonun santrfor olduğunu aktaran Stoilov,"Bunu bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar aklımızda oyuncular vardı. Onlarla kulübü arasında görüşmeler de sürüyor Doğru oyuncuları bulursak o zaman bazı oyuncuları ya kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız. Avrupa'ya gitmek benim hayalim buna ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız, oyuncular, kulüp olarak hep beraber bu hayale inandık ve şu anda da bu hayalin peşinden hep beraber gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
title