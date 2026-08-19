Göztepe'den Al-Jazira'ya Dennis ve Akonnor transfer hareketi

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira, Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgileniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir oyuncusunu daha yüksek bonservis bedeliyle göndermeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'nın talip olduğu öğrenildi.

22 yaşındaki oyuncu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Göztepe'nin Dennis'in transferinden yaklaşık 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ifade edildi. Tarafların anlaşmaya varması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Dennis, 3 gol kaydetti.

Göztepe, Al-Jazira'nın sol bekine talip

Göztepe, Anthony Dennis'in transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile görüşmelerini sürdürürken, bu kez rakip kulüpten bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İzmir ekibinin, Al-Jazira forması giyen Gana asıllı BAE Milli Takımı oyuncusu Richard Akonnor ile ilgilendiği öğrenildi.

Tarafların 22 yaşındaki sol bek oyuncunun transferi için temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Akonnor'un da Göztepe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan Göztepe ile Al-Jazira arasındaki iki transferin takas şeklinde gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Dennis'in transferi için ayrı, Akonnor'un transferi için ise ayrı bir anlaşma yapacağı belirtildi.

Göztepe, Sivasspor'dan Bekir'i aldı, Musah'ı gönderdi

Göztepe, Sivasspor'dan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 21 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Bekir Turaç, kariyerinde son olarak Sivasspor forması giydi. Bekir Turaç Böke'ye ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmir ekibi, bu transferin ardından sarı-kırmızılı oyuncu Musah Mohammed'in de Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Musah Mohammed'in, Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Musah Mohammed'e teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı