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Ferhat Arıcan ve Takım Arkadaşları İzmir'de Karşılandı

Ferhat Arıcan ve Takım Arkadaşları İzmir'de Karşılandı
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Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile takım arkadaşları Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, İzmir'e dönüşlerinde Göztepe Kulübü tarafından Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Kulüp, milli sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

HIRVATİSTAN'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda ülkemize gümüş madalya getirerek şampiyona tarihindeki 9'uncu madalyasına ulaşan milli sporcu Ferhat Arıcan ile takım arkadaşları Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, İzmir'e dönüşlerinde karşılandı. Göztepe bünyesinde kariyerlerini sürdüren üç milli sporcu sarı-kırmızılı kulüp tarafından Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Göztepe sporcularla ilgili, "Milli sporcularımız Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer'i Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası dönüşünde karşıladık. Ülkemize ve kulübümüze kazandırdığın uluslararası başarılar ve yaşattığın sayısız gurur için sonsuz teşekkürler kaptan!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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