Göztepe, Leipzig'in 15 Milyon Euro'luk Teklifini Reddetti

Göztepe, Leipzig'in 15 Milyon Euro'luk Teklifini Reddetti
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Göztepe, Bundesliga ekibi Leipzig'in Brezilyalı forveti Romulo için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. Göztepe, Romulo için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Göztepe, Bundesliga ekibi Leipzig'in Romulo için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifini yetersiz bularak reddetti.

Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa'daki birçok takımın transfer listesindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere'den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti. Son ciddi ve resmi teklifi Alman ekibi Leipzig'in verdiği öğrenildi. Leipzig'in, Romulo için Göztepe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu teklifi yetersiz bularak reddettiği belirtildi. İzmir ekibinin Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisi 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Alman ekibi, önceki haftalarda da Romulo için Göztepe'nin kapısını 12 milyon Euro'luk bir teklifle çalmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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