Göztepe ilk galibiyet için Eyüpspor deplasmanına çıkıyor, ekimde gurbette olacak

Göztepe ilk galibiyet için Eyüpspor deplasmanına çıkıyor, ekimde gurbette olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de pazartesi deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, bu maçı kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir ekibi ekim ayının büyük kısmını deplasmanda geçirecek; Kocaelispor ve Fenerbahçe'ye konuk olacak, evinde ise Çorum FK'yı ağırlayacak.
SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçını kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ekim ayının büyük kısmını gurbette geçirecek. Milli aranın ardından İstanbul'da Eyüpspor maçıyla lige devam edecek İzmir ekibi, ertesi hafta ise Kocaelispor'a konuk olacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından sarı-kırmızılılar Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'yı ağırlayacak. Göztepe ekim ayını Fenerbahçe deplasmanıyla bitirecek.
Sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de puan mücadelesine çıkacak Göztepe zorlu sınavları puan ya da puanlarla bitirmeyi amaçlayacak. Bu sezon 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe 2 puanı deplasmanlardan aldı. Dışarıda Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi Galatasaray'a 3-2'lik skorla boyun eğdi. Göztepe bu haftaki rakibi Eyüpspor'la son 2 sezonda Süper Lig'de oynadığı maçları kazanamadı. Geçen sezon rakibi ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Göztepe, 2024-2025'te de Eyüpspor'a 1-0 yenildi.