Göztepe ilk galibiyet için Eyüpspor deplasmanına çıkıyor, ekimde gurbette olacak

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SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçını kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ekim ayının büyük kısmını gurbette geçirecek. Milli aranın ardından İstanbul'da Eyüpspor maçıyla lige devam edecek İzmir ekibi, ertesi hafta ise Kocaelispor'a konuk olacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından sarı-kırmızılılar Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'yı ağırlayacak. Göztepe ekim ayını Fenerbahçe deplasmanıyla bitirecek.

Sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de puan mücadelesine çıkacak Göztepe zorlu sınavları puan ya da puanlarla bitirmeyi amaçlayacak. Bu sezon 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe 2 puanı deplasmanlardan aldı. Dışarıda Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi Galatasaray'a 3-2'lik skorla boyun eğdi. Göztepe bu haftaki rakibi Eyüpspor'la son 2 sezonda Süper Lig'de oynadığı maçları kazanamadı. Geçen sezon rakibi ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Göztepe, 2024-2025'te de Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı