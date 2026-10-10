Haberler

Göztepe ilk galibiyet için Eyüpspor deplasmanına çıkıyor, ekimde gurbette olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe ilk galibiyet için Eyüpspor deplasmanına çıkıyor, ekimde gurbette olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de pazartesi deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, bu maçı kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir ekibi ekim ayının büyük kısmını deplasmanda geçirecek; Kocaelispor ve Fenerbahçe'ye konuk olacak, evinde ise Çorum FK'yı ağırlayacak.

SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçını kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ekim ayının büyük kısmını gurbette geçirecek. Milli aranın ardından İstanbul'da Eyüpspor maçıyla lige devam edecek İzmir ekibi, ertesi hafta ise Kocaelispor'a konuk olacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından sarı-kırmızılılar Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'yı ağırlayacak. Göztepe ekim ayını Fenerbahçe deplasmanıyla bitirecek.

Sarı-lacivertlilerle Kadıköy'de puan mücadelesine çıkacak Göztepe zorlu sınavları puan ya da puanlarla bitirmeyi amaçlayacak. Bu sezon 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe 2 puanı deplasmanlardan aldı. Dışarıda Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi Galatasaray'a 3-2'lik skorla boyun eğdi. Göztepe bu haftaki rakibi Eyüpspor'la son 2 sezonda Süper Lig'de oynadığı maçları kazanamadı. Geçen sezon rakibi ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Göztepe, 2024-2025'te de Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

Bugün haritadaki bir ilçenin daha rengi değişebilir

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj

Olay adam konuştu: Galatasaray'dan...
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında çatıştılar: Yaralılar var