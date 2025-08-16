Göztepe, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart bekledi

Göztepe, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart bekledi
Güncelleme:
Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Sarı-lacivertli futbolcu Jhon Duran, topsuz alanda rakibine yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü. Göztepeli oyuncular, Duran'a kırmızı kart bekledi.

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GÖZTEPE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısına 43. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Fenerbahçe'de Jhon Duran, topsuz alanda rakibine yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü. Göztepeli futbolcu, Allan Godoi, bu pozisyon sonrası acılar içinde yerde kaldı. Göztepeli oyuncular, Duran'a kırmızı kart bekledi ancak hakem Yasin Kol, Kolombiyalı golcüye sarı kart gösterdi.

ARDA OKAN'A DA SARI KART

Göztepe'de kırmızı kart için yoğun itirazlarını sürdüren Fenerbahçeli eski futbolcu Arda Okan Kurtulan da Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

duran sen fenerde oynuyorsun böyle şeyler yapma anında keserler cezayı gs maçlarını izliyip barış alperi görüp aynısını sende yapıyon ama olmaz bak hemen verdi kartı gs de olsa hayatta çıkmazdı bu kart

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustfa Kale:

Goztepeli oyuncuya faul vermesi icin ne yapmasi lazimdi john dronin haksiz yere hake. Sari kart verdi durhana

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Kesin kırmızı kart diyeceklerdir. Adam yakalamış Fenerbahçeli kurtulmaya çalışıyor. Başlarlar şimdi. El nasry i ayağını kaldırıyor adama dokunmuyor bile. Yerlerde jıvarnıyoe. İşte burada VAR devreye girip sarı kartı batıracak ki bakalım. Ne yapacaklar sonrasında

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
