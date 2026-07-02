Mehmet Sepil: 'İsmail Köybaşı, Göztepe ailesinin her zaman örnek isimlerinden biri oldu'

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbol kariyerini noktalamasının ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Sepil, açıklamasında Köybaşı'nın yalnızca saha içindeki performansıyla değil, saha dışındaki duruşu ve örnek kişiliğiyle de Göztepe ailesinin her zaman değerli isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Göztepe formasını dört sezon boyunca terleten İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı ekiple TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. İzmir temsilcisinde tüm kulvarlarda 91 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki Köybaşı'nın profesyonel futbol kariyerini noktaladığı, Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyuruldu. Emeklilik kararının ardından Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Sportif Direktör Ivan Mance de kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarda Köybaşı'nın hem saha içindeki katkılarını hem de örnek karakterini övgü dolu sözlerle anlattı.

Mehmet Sepil: "Bu bir veda değil"

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İsmail Köybaşı'nın sarı-kırmızılı kulübe farklı görevlerde hizmet etmeye devam edeceğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sadece başarılı bir futbolcuyu değil; karakteri, duruşu, çalışkanlığı ve örnek sporcu kimliğiyle Göztepe'mizde derin izler bırakan çok değerli bir yol arkadaşımızı profesyonel futbolculuk kariyerinden uğurluyoruz.

İsmail Köybaşı, sahada gösterdiği mücadele kadar saha dışında temsil ettiği değerlerle de Göztepe ailesinin her zaman örnek isimlerinden biri oldu. Formamızı giydiği her gün, genç futbolcularımıza ve camiamıza örnek olmayı başardı.

Ancak bu bir veda değil. Çünkü İsmail'in Göztepe'ye olan aidiyeti ve katkısı, bundan sonra kulübümüzde üstleneceği yeni görevle; sadece futbolda değil, tüm olimpik branşlarımızda devam edecek. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Kulübümüze kattığın her şey için teşekkür ederim İsmail. Yeni yolculuğunda da aynı karakterin, aynı çalışkanlığın ve aynı liderliğinle Göztepe'ye değer katacağına yürekten inanıyorum."

Ivan Mance: "Göztepe'miz için yaptığın her şeyden dolayı büyük bir gurur duyuyorum"

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, İsmail Köybaşı'nın sarı-kırmızılı kulüp için son 4 yılda yaptıklarından dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sadece iki ay sonra, o dönem ikinci ligde mücadele eden bir kulübe katılma meydan okumasını kabul etmen çok cesur bir karardı. Bu karar, bize nasıl bir insan olduğunu daha ilk günden gösterdi.

Günümüz futbol dünyasında kulübü her zaman kendisinin önüne koyan birini bulmak neredeyse imkansız. Ancak sen, son dört yıl boyunca her gün tam olarak bunu yaptın.

Genç oyuncularımıza her zaman şunu söylerdim: 'Futbolda ve hayatta başarılı olmak için n gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, sadece İsmail'i izleyin ve onun her gün yaptıklarını yapın.' Disiplinin, alçakgönüllülüğün, profesyonelliğin ve bu güzel oyuna duyduğun gerçek sevgiyle herkes için harika bir rol model oldun.

Göztepe'ye verdiğin her şey için teşekkür ederim. Yeni görevinde sana başarılar diliyorum. Bu rolde de çok başarılı olacağından ve kulübümüzün her geçen gün daha da güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. En derin saygı ve minnetlerimle" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı