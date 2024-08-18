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Göztepe, yaşananlardan Ali Koç'u sorumlu tuttu: Taraftarlarımızı provoke etti

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Göztepe, Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'un saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, olayın sorumlularına karşı hukuki adımların atılacağı belirtildi.

Göztepe, dün akşam Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp söz konusu açıklamada, saldırıya uğrayan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a sert tepki gösterdi.

"TARAFTARLARMIZI PROVOKE EDECEK ŞEKİLDE İZİNSİZ GİRİŞ YAPTI"

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.

Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Göztepe, yaşananlardan Ali Koç'u sorumlu tuttu: Taraftarlarımızı provoke etti

"TÜM HUKUKİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Göztepe, yaşananlardan Ali Koç'u sorumlu tuttu: Taraftarlarımızı provoke etti

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Göztepe, yaşananlardan Ali Koç'u sorumlu tuttu: Taraftarlarımızı provoke etti

SALDIRGANA EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı. Ali Koç'a saha içinde saldıran şahıs ifadesinde "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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