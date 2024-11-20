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Göztepe'den 63 milyon euroluk transfer

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Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Göztepe, Real Madrid'in 63 milyon euro ödediği golcü ile transfer görüşmelerine başladı. İzmir ekibi, ara transfer döneminde dünyaca ünlü golcü Luka Jovic'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, transfer sürecini bizzat yürütüyor.

Bu sezon Süper Lig'e tekrardan çıkan ve sezonuna iyi bir giriş yapan Göztepe, transferde de ciddi adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İzmir ekibinin Luka Jovic'in peşinde. Haberde Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in, yıldız forvetin transfer sürecinde bizzat yer aldığı belirtildi.

REAL MADRİD 63 MİLYON EORO ÖDEMİŞTİ

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jovic, İtalyan devinden ayrılık kararı almıştı. Real Madrid, Luka Jovic'in transferi için Eintracht Frankfurt'a 63 milyon euro ödemişti.

Göztepe'den 63 milyon euroluk transferLuka Jovic

Göztepe'den 63 milyon euroluk transfer
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ülkede ekonomik krizi tetikleyecek döviz ve parayı yurt dışına çıkaracak ne varsa herkes dört bir koldan saldırıyor. Yabancı futbolculara çuvalla ödenen paralara yazık. Üstüne yenilince hakem suçlu...

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Haber YorumlarıWien:

Simdiki degeri 4 5 Milyon Euro. Eski halinden eser yok şimdi...

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