Göztepe'de Sepil'den ilk açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de Sepil'den ilk açıklama

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe'de Sepil'den ilk açıklama

Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kulübün futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in şirketi Sports Republic'le anlaşma sağlayan Göztepe'de Mehmet Sepil'den de ilk resmi açıklama geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kulübün futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in şirketi Sports Republic'le anlaşma sağlayan Göztepe'de Mehmet Sepil'den de ilk resmi açıklama geldi. Geçen sezon içinde 8 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa eden kulübün hakim ortağı Sepil, Sports Republic'le 15 Haziran'da ön protokol imzaladıklarını duyurdu.

Hisselerinin yüzde 70'ini İngiltere kuruluşlu bu şirkete devredecek Sepil, "Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

YABANCILAR GİDİYOR

Süper Lig'deki 14 yabancısından 9'unun ayrıldığı Göztepe'de Sports Republic'in kalan 5 isimle de vedalaşacağı öğrenildi. Geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in kontratlarının devam ettiği, 1'inci Lig'de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek Göz-Göz'de tüm yabancıların değişeceği, şirket portföyünden yeni isimlerin alınacağı bildirildi. Futbolda tek yetkili olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi'nin hafta başında İzmir'e gelerek teknik direktörü ve sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihi belirlemesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Mehmet Sepil Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title