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Göztepe'de golcü Armstrong formayı kaptırdı

Göztepe'de golcü Armstrong formayı kaptırdı
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TRENDYOL Süper Lig'de 3 haftalık milli ara öncesi pazar günü evinde Çaykur Rizespor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe'de büyük umutlarla kadroya dahil edilen Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong son haftalarda yedeğe çekildi.

TRENDYOL Süper Lig'de 3 haftalık milli ara öncesi pazar günü evinde Çaykur Rizespor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe'de büyük umutlarla kadroya dahil edilen Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong son haftalarda yedeğe çekildi. Yaz dönesimde Slovenya kampında sergilediği performans ve attığı gollerle taraftara umut olan 23 yaşındaki forvet sezona da iyi bir giriş yaptı. İlk hafta deplasmanda 3-3 sona eren Samsunspor maçında ağları havalandırıp sezona hızlı başlayan Armstrong, mevkidaşı Juan Silva'nın da takımda kalmasıyla ikinci plana düştü.

İlk 2 haftadaki Samsunspor ve Gençlerbirilği maçlarında ilk 11'de görev yapan oyuncu, son 3 maçta ise yedek kulübesinde şans bekledi. Armstrong 3'üncü haftada deplasmandaki Galatasaray müsabakasında oyuna son 27 dakikada dahil oldu. Ertesi hafta ise iç sahadaki Gaziantep FK sınavında 22 dakika oynayabilen İrlandalı, son Alanyaspor karşılaşmasında da 12 dakika süre alabildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda iptal olan Juan'ı ilk 11'e monte ederken, diğer Brezilyalı golcüler Janderson ve Henrique'ye daha fazla şans tanıdı. Janderson ve Henrique şu ana kadar gol sevinci yaşayamadı. Juan Silva ise 4 gol atıp takımın en skorer oyuncusu konumuna geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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