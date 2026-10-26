Göztepe, Çorum FK'yı 2-0 yenerek üçüncü galibiyetini ve ilk iç saha zaferini aldı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çorum FK'yı mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyet alamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk bölümünde aradığı çıkışı yakalayamayan İzmir temsilcisi, milli araya galibiyet hasretiyle girdi.

Milli arayı sakat oyuncularının iyileşmesi ve eksiklerini gidermek için değerlendiren Stanimir Stoilov'un öğrencileri, dönüşte deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Göztepe, sezonun ilk galibiyetini alarak kötü gidişata son verdi.

Bu galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk oldu. Zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle dönen İzmir ekibi, üst üste ikinci kez 3 puana ulaştı. Çıkışını sürdürmek isteyen Göztepe, 9. haftada sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, böylece üst üste üçüncü galibiyetini alırken yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Bu sezonki ilk iç saha galibiyeti

Trendyol Süper Lig'de bu sezon özellikle iç saha maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, taraftarı önündeki ilk galibiyetini 4. maçında elde etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmada Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'ya mağlup olan, Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Çorum FK karşısında bu şanssızlığını kırdı. Dün oynanan mücadelede rakibini 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, böylece bu sezon sahasındaki ilk 3 puan sevincini yaşadı.

Antunes yıldızlaştı

Göztepe, Çorum FK galibiyetiyle bu sezon sahasındaki ilk 3 puanını alırken karşılaşmanın öne çıkan ismi Alexis Antunes oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken Juan'ın attığı golün de asistini yaptı. Böylece İsviçreli futbolcu, hem golü hem de asistiyle galibiyette önemli rol oynayarak maçın yıldızlarından biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı