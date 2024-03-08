Göztepe Cimnastik Akademi İzmir Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı

Göztepe Cimnastik Akademi, Okul Sporları Aerobik Cimnastik İzmir Şampiyonası'nda 18 madalya elde etti.

Toplamda 18 madalya ve 5 kupa ile Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Göztepe'de küçüklerde Zehra Çiçek altın, Bahar Badem gümüş, tek erkeklerde Metin Yörüyen gümüş madalya aldı.

Gzötepe, takım kategorisinde ise küçüklerde birer altın ve bronz, gençlerde ise birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Akademinin başındaki Ferhat Arıcan ile Coşkun Boncuk, yaptıkları açıklamada "Göztepe Cimnastik Okulları'ndaki sporcu sayımızı artırırken yerel ve ulusal şampiyonalarda da madalya kazanmaya devam ediyoruz. Göztepe armasının temsil edildiği her şampiyonada elde ettiğimiz madalyalarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.