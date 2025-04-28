Göztepe, Başakşehir'i 4-1 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

SÜPER Lig'de evinde Başakşehir'i 4-1 yenen Göztepe 11 maçlık galibiyet hasretine son verirken, iki takım teknik direktörü müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk sözü alan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan beklemediklerini bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

Maçın ilk 25 dakikasında etkili bir oyun sergilediklerini belirten Atan, "Bence bu 25 dakika Göztepe deplasmanındaki en güçlü oyunlardan oldu. Bu dakikaya kadar 4 isabetli şut çektik, pozisyonlara girdik, net fırsatlar yakaladık. Ancak saha içinde vermiş olduğumuz yanlış kararlar Göztepe'nin coşkulu oyununu geri getirdi. Açıkçası ben bugün kendime yenildim. Farklı bir ilk 11'le sahaya çıkacaktım. Fakat kazanan takımı bozmadım. Kazanan takım bozulmaz klişesine yenildim" dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: MAĞLUBİYET BENİM SORUMLULUĞUMDA

İstanbul dışındaki deplasmanlarda iyi sonuçlar alamadıklarını belirten Çağdaş Atan, "Mağlubiyet benim sorumluluğudur. İstanbul dışında deplasmanlarda daha cesur, daha temaslı ve daha agresif oyun tercih etmeliyiz İstanbul dışı deplasmanlar sıkıntılı gözüküyor, bunu düzeltiriz. Kazanmış olduğumuz krediyi sıfırladık. Avrupa için en büyük adayız. Maçlarımız eksik, rakiplerimize göre ikili averajlarımız iyi. Hatayspor maçında tekrar iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Şampiyonluk yolundaki rakipler bize nasıl gelecek. Bugün kaybettiğimiz puan krediye önümüzdeki haftalar için engel oldu" yorumunu yaptı.

STOILOV: FIRSATLARI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise çok güzel bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi. Stoilov, "Öncelikle kazandık, çok mutluyum. Bizimle beraber olan taraftarımızla çok mutluyum. İyi bir futbol oynadık. Karşımızda güçlü futbolcular vardı. Çok iyi futbol çıkardık. ilk 10 dakika hariç geri kalan kısımda kontrolü ele aldık. Bugünkü maçın farkı elimize geçen fırsatları çok iyi değerlendirdik. Maç esnasında sakatlıklar oldu. Ümit ediyorum sezonun geri kalan kısmında oyuncularımız dahi iyi hissedecektir. Büyük Göztepe ailesiyle birlikte sezonu en iyi şekilde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

'YÜKSEK HEDEFLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bu sezon için yüksek bir hedef koyduklarını belirten Bulgar teknik adam, "Bu yüksek hedefi ben koydum, Avrupa'yı ben arzuladım Göztepe ailesi Avrupa'yı hak ediyor. Sene içindeki en büyük yaşadığımız problem sakatlıklar oldu. Mevcuttan bir tık öteye gidemedik, sakatlıklar kupada da ileriye gidemememizin nedeni oldu. Kupada yarı final yeterli miydi, değildi. Hedeflerimizi önümüzdeki sene için de koyacağız. Aynı hırsla devam edeceğiz" cümlelerini kurdu.

'KARİYERİMDE BU KADAR ÇOK SAKATLIKLA KARŞILAŞMADIM'

Son olarak sakatlıklarla ilgili yorum yapan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bunun nedenini ben de arayıp duruyorum. Sakatlıklar konusunda çeşitli sebepler söylemek gerekir. Yüksek bir dinamizm içerisinde oynanması sakatlıklara etki edebilir. Bazı oyuncular, Solet, Juan, Foafana ve Kubilay gibi oyuncular yüksek dinamizm içinde oynuyorlar idmanlarda acaba yanlış bir şey mi yapıldı diye soruyorum. Kariyerimde bu kadar sakatlıkla karşı karşıya kalmadım. Yüksek hedef olan bir takımız, sakatlıkların üstesinden gelmemiz gerekiyor. "