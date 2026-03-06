Haberler

Göztepe, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligdeki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak isteyen İzmir ekibi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Göztepe, haftaya 5. sırada girdi.

Süper Lig'in en az gol (16) yiyen takımı unvanına sahip İzmir temsilcisi, ligdeki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı ve İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmıştı.

İzmir ekibinde tedavisi süren İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haberler.com

