Göztepe, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligdeki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak isteyen İzmir ekibi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Göztepe, haftaya 5. sırada girdi.
Süper Lig'in en az gol (16) yiyen takımı unvanına sahip İzmir temsilcisi, ligdeki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı ve İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmıştı.
İzmir ekibinde tedavisi süren İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.