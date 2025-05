Göztepe, Adana Demirspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Göztepe maçının ardından

Gökhan KESKİNCİ - Yusuf YILDIZ / ADANA, - SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, kendi evinde Göztepe'ye 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

STANIMIR STOILOV: KOLAY GOL YEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 20 dakikada 2 gol bulduklarını ve bunun ardından da 2-3 tane çok net fırsattan yararlanamadıklarını söyledi. Bu bölümde maçın 6-0 olabileceğini dile getiren Stoilov, kolay gol yediklerini bunun kendilerini baskı altına aldığını dile getirdi. Bunun kesinlikle bir bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Stoilov, "Belki de oyuncularım benim söylediklerimi kendilerine ilk 20 dakika ile ilgili dinlediler, 90 dakika ile ilgili dinlemediler. Ama bu benim hatam. Çünkü Göztepe forması altında oynayan her oyuncu, 90 dakika ne kadar oynarsa oynasın, bir dakika oynasın ya da 90 dakika oynasın, kesinlikle her şeyini vermeli, sonuna kadar mücadele etmeli ve puan için sahada her şeyin kesinlikle sonuna kadar vermeli. Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakat oyuncularımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler tabii ki oynuyor. O rekabet ortamında bir azalma oluşuyor. Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar ne kadar oynarsa sonuna kadar mücadele etmeli. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman Göztepe'nin oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalı ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

MUSTAFA ALPER AVCI: TUTUNMAYA ÇALIŞTIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Göztepe'nin duran top ve kenar ortaları üreten bir takım olduğunu, kendilerinin ise aksine kenar ve duran topları geliştirmesi bir takım olduklarını söyledi. Böyle bir rakibe karşı ilk on dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşmenin kolay olmadığını dile getiren Avcı, "Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması, kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat 10'uncu dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gitti saha içerisinde üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık" dedi.

Genel olarak oyuncuların mücadelesinden son derece mutlu olduğunu dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Kendi adıma çok gurur duyuyorum. Mağlup ama oyun anlamında bugün sahada herkesin bana göre takdir ettiği, rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı. Taraftarımıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ben, ekibim ve oyuncu grubu olarak saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimize odaklandık. Ama burada önemli olan kısım bu tip durumlarda taraftarın ya da camianın oyunculara özellikle genç oyunculara desteği çok önemli. Bugün de Trabzonspor, Antalya ve Bodrum maçı gibi, iç sahada oynadığımız müsabakalardaki gibi iyi, coşkuluydu. Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde sahada olduğumuza inanıyorum. Gönül isterdi, galip gelelim. Çünkü hak ediyorlar. Gerçekten oyuncular galip gelmeyi hak ediyorlar. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz."