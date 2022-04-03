Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, 2-0 kazanılan Karagümrük maçında ortaya koyduğu futbolla taraftarı mest etti. Hafta arasında İsrail maçında çok şık bir gol atan Rumen futbolcu, Süper Lig'e fırtına gibi döndü.

YOKTAN VAR ETTİ

Ryan Babel'le verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içine sarkan Cicaldau, kalabalık savunma arasından "Al da at" dercesine bir pas gönderdi. Babel tek vuruşla topu filelerle buluşturdu.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis'in markajında olan Cicaldau, "Koronavirüsten sonra formumda düşüş oldu. Katkı verdiğim için mutluyum. Formuma yavaş yavaş dönüyorum" dedi. Rumen oyuncunun futboluna taraftar övgü yağdırdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: