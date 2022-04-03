Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu - Haberler

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Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Hafta arasında milli maçta gol atan Rumen yıldız Cicaldau, Karagümrük karşısında fırtına gibi esti. Takımını şef gibi yöneten Rumen futbolcu, Ryan Babel'e yaptığı asistle maça damga vurdu. Taraftarlar Cicaldau'ya övgüler yağdırdı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, 2-0 kazanılan Karagümrük maçında ortaya koyduğu futbolla taraftarı mest etti. Hafta arasında İsrail maçında çok şık bir gol atan Rumen futbolcu, Süper Lig'e fırtına gibi döndü.

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

YOKTAN VAR ETTİ

Ryan Babel'le verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içine sarkan Cicaldau, kalabalık savunma arasından "Al da at" dercesine bir pas gönderdi. Babel tek vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis'in markajında olan Cicaldau, "Koronavirüsten sonra formumda düşüş oldu. Katkı verdiğim için mutluyum. Formuma yavaş yavaş dönüyorum" dedi. Rumen oyuncunun futboluna taraftar övgü yağdırdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Gözlerin pasını sildi! Taraftarın görmek istediği Cicaldau tam da bu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Ryan Babel, Spor, Haberler

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