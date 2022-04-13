Görüşme gündeme bomba gibi düştü! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile görüştüğü ortaya çıktı. Atletico Madrid devreden tamamen çıkarsa James'in yeni durağı Türkiye olacak.
Al-Rayyan SC'de forma giyen hücum oyuncusu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton'dan 8 milyon Euro bonservisle takıma katılmıştı. 15 maçta 5 gol ve 7 asist üreten James, Avrupa'ya dönmek istiyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY
James'in Türk takımlarıyla da görüştüğü ortaya çıktı. Todo Fichajes'ın aktardığı habere göre; James Rodriguez, Atletico Madrid'e transfer olmazsa Fenerbahçe veya Galatasaray'da forma giyecek.
BAŞAKŞEHİR'E YAKLAŞMIŞTI
Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, devre arasında Başakşehir'e yaklaşmıştı. Katar ekibine dolgun bir maaşa imza atan James, bu macerada umduğunu bulamadı.