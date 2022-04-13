Görüşme gündeme bomba gibi düştü! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüşme gündeme bomba gibi düştü! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile görüştüğü ortaya çıktı. Atletico Madrid devreden tamamen çıkarsa James'in yeni durağı Türkiye olacak.

Al-Rayyan SC'de forma giyen hücum oyuncusu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton'dan 8 milyon Euro bonservisle takıma katılmıştı. 15 maçta 5 gol ve 7 asist üreten James, Avrupa'ya dönmek istiyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

James'in Türk takımlarıyla da görüştüğü ortaya çıktı. Todo Fichajes'ın aktardığı habere göre; James Rodriguez, Atletico Madrid'e transfer olmazsa Fenerbahçe veya Galatasaray'da forma giyecek.

Görüşme gündeme bomba gibi düştü! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig

BAŞAKŞEHİR'E YAKLAŞMIŞTI

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, devre arasında Başakşehir'e yaklaşmıştı. Katar ekibine dolgun bir maaşa imza atan James, bu macerada umduğunu bulamadı.

Görüşme gündeme bomba gibi düştü! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Atletico Madrid, James Rodriguez, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title