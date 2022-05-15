Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası, Mersin'de yapıldı - Haberler

MERSİN (AA) - Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası, 345 sporcunun katılımıyla Mersin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, iki gün sürdü.

Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 345 sporcu katıldı.

Sporcular, çeşitli branşlardaki yarışlarda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döktü. Şampiyona kapsamında Olimpik Deneme Yarışları da yapıldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.

Organizasyonu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da takip etti.

Demir: "Rekor sayıda bir katılım oldu"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Soner Demir, AA muhabirine, organizasyona katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Engellilerin toplumla bütünleşerek kaynaşmasını amaçladıklarını dile getiren Demir, "Engellerin sporla aşılmasını istiyoruz. Türkiye'de şu ana kadar görme engelli atletizmde yapılan en büyük organizasyon. Rekor sayıda bir katılım oldu. 76 kentten 345 sporcumuz katıldı. Antrenörler ve diğer katılımcılarla birlikte 540 kişiyi Mersin'de misafir ettik." diye konuştu.