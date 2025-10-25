Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun Önemli Genel Kurulu Antalya'da Başladı

ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Olağanüstü Genel Kurulu ve Konferansı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

IBSA Olağanüstü Genel Kurulu ve Konferansı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) ev sahipliğinde Antalya'da, 43 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; IBSA Başkanı Ilgar Rahimov, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, IBSA Yönetim Kurulu üyeleri ve üye ülke delegeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Yıldırım, "Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmak bizim için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda görme engelli sporunun geleceğine katkı sunmak adına büyük bir gurur vesilesidir. IBSA ailesi olarak, yıllardır ortak bir hedefi paylaşıyoruz: erişilebilir, kapsayıcı ve adil bir spor dünyası yaratmak. Bugün burada bir araya gelmemiz, yalnızca idari kararlar almak için değil; aynı zamanda dostluklarımızı güçlendirmek, ortak vizyonumuzu tazelemek ve yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralamak içindir. Türkiye olarak, bu birlikteliğin gücüne her zaman inandık. Sporun engelleri aşan birleştirici ruhuna inanıyoruz. Antalya'da gerçekleşecek bu Genel Kurul'un, IBSA'nın geleceği açısından stratejik bir dönüm noktası olacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle, IBSA yönetimine, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve delegasyonlarını ülkemize gönderen tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha umut dolu bir geleceğe adım atacağımıza inancım tamdır. Hepinizi Türkiye adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

ILGAR RAHIMOV: TARİHİMİZDE İLK KEZ, GÖRME ENGELLİLER SPORUNUN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE GERÇEK BİR TEMSİLİYET FIRSATI BULUNUYOR

Genel kurulun federasyon tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirten IBSA Başkanı Ilgar Rahimov, "Tarihimizde ilk kez, görme engelliler sporunun karar alma süreçlerinde gerçek bir temsiliyet fırsatı bulunuyor. Bu durum IBSA'nın ve sporcularımızın sporun gelişimine yaptığı katkının bir göstergesidir" diye konuştu.

Genel kurulda, IBSA'nın gelecek döneme ilişkin stratejik planı, finansal yapısı, sürdürülebilirlik politikaları ve uluslararası etkinlik takvimi ele alındı. Ayrıca, komisyon raporları ve görme engelliler sporunun gelişimine yönelik öneriler görüşüldü. Antalya'da gerçekleştirilen toplantı, yarın sona erecek.