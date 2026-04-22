Milli Egemenlik Kupasında ilk düdük çaldı

Görme Engelliler Futbol Süper Ligi yeni sezonu öncesi hazırlık turnuvası anlamı taşıyan Milli Egemenlik Kupası Denizli'de başladı. Ankara, Isparta, Denizli ve Bursa temsilcilerinin yer aldığı turnuvada Şirinköy Engelliler Sahası, yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı.

22-23 Nisan 2026 tarihlerinde dörtlü turnuva şeklinde organize edilen Milli Egemenlik Kupası Hazırlık Turnuvası Denizli'nin ev sahipliğinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun organizasyonunda yapılan yarışmalara Ankara, Isparta, Denizli ve Bursa temsilcileri katılıyor.

Önümüzdeki hafta sonu Görme Engelliler B1 Süper Ligi yeni sezonu start alacak. Süper Lig öncesinde ekipler için son durumlarını görebilmek için Milli Egemenlik Kupası turnuvası planlandı. Centilmence geçen ilk gün müsabakalarında takımlar sahada performanslarını sergiledi.

Kısa bir süre önce baştan aşağı yenilenen Şirinköy Engelliler Sahasında yeni haliyle ilk müsabakalar oynandı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Milli Takım Kampları, lig ve kupa müsabakaları gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapan Şirinköy Sahasında sahaya çıkan sporcular memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada yenilenen tesisin standartlarına dikkat çekerek, "Denizli'nin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu, uluslararası standartlarda olan bu tesiste ikinci etap kadınlar ve erkekler Milli Takım kamplarını yapmak istediklerini söyledi. - DENİZLİ

