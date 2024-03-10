Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Ordu'da Hazırlık Kampına Girdi

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Muammer Erol ve AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ile milli takımın Altınordu ilçesi Karşıyaka Spor Tesisleri'ndeki kampını ziyaret etti.

Kıran ve beraberindekiler, milli oyunculara baklava ikram ederek başarı diledi.

Bakan Yardımcısı Kıran, gazetecilere, Görme Engelliler Milli Takımı'nı Paris Paralimpik Oyunları öncesi hazırlık kampında ziyaret ettiklerini söyledi. Bu ziyaretle sporculara, 85 milyon Türk milletinin yüreklerinin kendileriyle birlikte attığını göstermek istediklerini dile getiren Kıran, milli takımı Ordu'da ağırlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Kıran, milli sporcuların yapacakları hazırlık kampıyla daha önceki başarılarının üzerine çıkacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Milli sporcularımıza Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ilettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımız gibi engelli sporcularımızın da hizmetindeyiz ve emrindeyiz. Sporcularımızın Türk bayrağını gururla temsil etmek için hiçbir engel tanımadıklarına bir kez daha şahit olmaktan çok büyük gurur duyduk. Sporcularımızın yeni başarılara imza atarak göğsümüzü kabartacaklarına yürekten inanıyoruz."

Vali Erol ile AK Parti Milletvekili Hamarat da sporculara ve teknik heyete başarı diledi.