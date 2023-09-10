Görme Engelli Sporcudan Dünya İkinciliği

DİYARBAKIR'da 3 yaşındayken geçirdiği kızamık hastalığı nedeniyle bir gözünü kaybeden Mehmet Emin Erdoğan (42), hamallık yaparken kendisini spora teşvik eden beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığı halterde ilerleyip, milli sporcu olarak katıldığı İngiltere'de 20-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda toplamda 380 kilo kaldırarak 67,5 kiloda dünya ikincisi oldu. Erdoğan, "Görme engelli olup da dört duvar arasında kalanlar var. 'Benim engelimle dalga geçerler', 'Ben nasıl toplum içerisine çıkarım', 'Engelimden dolayı millet bana ne der' gibi, düşünebilirler. Ben de görme engelli bir kardeşinizim, aynı duyguları ben de onlar gibi yaşadım. Bugün bakın dünya ikincisi oldum. Dört duvar arasında kalmayın" dedi.

Diyarbakır'da 7 çocuklu ailenin tek oğlu olan Mehmet Emin Erdoğan, 3 yaşındayken kızamık hastalığı nedeniyle bir gözünü kaybetti. Maddi imkansızlılar nedeniyle okula gidemeyen Erdoğan, 10 yaşından itibaren ailesinin geçimini sağlamak amacıyla çeşitli işlerde ve hamallık yaparak çalıştı. Erdoğan, 2005'te hamallık yaparken kendisini keşfeden tanıdıkları bir beden eğitimi öğretmeninin tavsiyeleri üzerine halter sporuna başladı. Katıldığı müsabakalarda Türkiye şampiyonluğu dahil çeşitli dereceler elde eden Erdoğan, 25 yaşında da okuma yazmayı öğrendi. Açıköğretim lisesinde okuyan Erdoğan, 2013'te girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) yüksek puan alarak Silvan ilçesine memur olarak atandı.

Aynı yıl üniversite sınavına da giren Erdoğan, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü'nü kazandı. 2015'te kendisi gibi engelli bireylerin spora kazandırılması için Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nü kuran Erdoğan, üniversiteyi de başarı ile bitirerek, 2020'de Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Kavaklıbağ Ortaokulu'na atandı. Bugüne kadar 100'e yakın sporcu yetiştiren Erdoğan, çeşitli spor dallarında Türkiye, Avrupa ve Dünya birincileri çıkardı. Haltere de ara vermeyen Erdoğan, 2021'de Gürcistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda toplamda 400 kilo kaldırarak dünya birincisi oldu. Erdoğan, Daha sonra Mersin'de 5-7 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Türkiye birincisi oldu. Erdoğan en son 20-26 Ağustos'ta İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda toplamda 380 kilo kaldırarak 67,5 kiloda dünya ikincisi oldu.

'NORMAL İNSANIN YAPAMADIĞI BAŞARILARI GETİRİYORUZ'

İngiltere'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu beni çok duygulandırdı ve de mutlu etti. Ülkem adına havalara uçtum. Bayrağımızı kaldırdığım için çok mutlu oldum. Görme engelli olup da 4 duvar arasında kalanlar var. 'Benim engelimle dalga geçerler', 'Ben nasıl toplum içerisine çıkarım', 'Engelimden dolayı millet bana ne der' gibi, düşünebilirler. Buradan ailelere de sesleniyorum; ben de görme engelli bir kardeşinizim, aynı duyguları ben de onlar gibi yaşadım. Bugün bakın dünya ikincisi oldum. Sporun içerisine girerek dünya çapında arkadaşlıklar edindim. 4 duvar arasında kalmayın. Gerçekten görme engelli olup da normal insanın yapamadığı başarıları getiriyoruz. Bunu kanıtladık. Hem sosyalleşme açısından hem de sportif faaliyetlerde başarı elde etme açısından bunu avantaja çevirebiliriz. 2024'te hedefim dünya birincisi olarak İstiklal Marşı'nı okutmak. Spor hayatına başlamadan önce 15 yıla yakın hamallık yaptım. Bildiğiniz ağır kilolarda çimento torbaları, inşaat malzemeleri taşıdım. Ağır işleri yaptım. Bir hocanın beni kazanmasıyla halterde bir deneme yaptım ve halterde iyi olduğumu gördüm. Allah'ın izniyle ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim."