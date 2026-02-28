Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Dün gece oynanan Parma-Cagliari karşılaşması 1-1 sona erdi. Fakat maçın en çok konuşulan anı Cagliari forması giyen Folorunsho'nun attığı gol oldu. Folorunsho, 61. dakikada yaklaşık 35-40 metreden ve çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol kısa sürede yayıldı ve binlerce beğeni aldı. Futbolseverler tarafından 'sezonun en iyi gollerinden biri' olarak nitelendirildi.
35-40 METREDEN ÇAPRAZ FÜZE
