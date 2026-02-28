Haberler

Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Güncelleme:
Dün gece oynanan Parma-Cagliari karşılaşması 1-1 sona erdi. Fakat maçın en çok konuşulan anı Cagliari forması giyen Folorunsho'nun attığı gol oldu. Folorunsho, 61. dakikada yaklaşık 35-40 metreden ve çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol kısa sürede yayıldı ve binlerce beğeni aldı. Futbolseverler tarafından 'sezonun en iyi gollerinden biri' olarak nitelendirildi.

Dün gece oynanan ve 1-1 sona eren Parma–Cagliari karşılaşmasında Folorunsho'nun attığı gol maça damgasını vurdu.

35-40 METREDEN ÇAPRAZ FÜZE

Cagliari forması giyen Folorunsho, 61. dakikada yaklaşık 35-40 metreden ve çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Uzaktan gelen sert şut, kaleciyi çaresiz bıraktı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan gol görüntüsü binlerce beğeni alırken, futbolseverler tarafından "sezonun en iyi gollerinden biri" yorumları yapıldı.

İşte o golden kareler;

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

puskas alır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

