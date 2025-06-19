Görenler inanamadı! Trump, İran açıklamalarını Juventus takımı ile birlikteyken yaptı

Görenler inanamadı! Trump, İran açıklamalarını Juventus takımı ile birlikteyken yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkındaki açıklamalarını Juventus takımıyla birlikteyken yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir hareket geldi. Trump FIFA Dünya Kulüpler Kupası için ABD'de bulunan Juventus Takımı'nı ofisinde kabul etti. Trump, İtalyan kulübünün oyuncularını arkasına alarak İran ile ilgili konuştu.

JUVENTUS FUTBOLCULARIYLA İRAN AÇIKLAMASI

Oval Ofis'te Juventus takımını kabul eden Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise "Ben dahil olmak istemiyorum" şeklinde net bir ifade kullandı. Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, "Birazdan Durum Odası'nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız" dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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