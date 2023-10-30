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Gölcük Belediyespor Tuzla Gelişim'i mağlup etti

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Gölcük Belediyespor, Kocaeli Gölcük 17 Ağustos salonunda oynanan maçta Tuzla Gelişim'i 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 110 dakika sürdü.

1 mağlup etti

Salon: Kocaeli Gölcük 17 Ağustos

Hakemler: Furkan Atalı, Hatice Erdoğan

Gölcük Belediyespor: Mehmet C. Tetik, Azad O. Budak, Yağız A. Aslan, Alper M. Aktaş, M. Faik Dereli, Berkay Yavaş, Onur Özalay, Berat Budak, Yusuf Bilgili, Ali Berk Uzuner, M. Efe Duran,

Tuzla Gelişim: Burak İslamoğlu, Mehmet Yıldız, Hasan K. Dastan, Osman S. Çiçek, Selçuk Uyar, Erdem Demirtaş, İ. Can Narin, Fatih Şişman

Setler: 25-21, 20-25, 25-17, 25-19

Süre: 110 dakika - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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