Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Finlandiya'nın Lahti kentinde 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Golbol Kadın Milli Takımı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Atmaca yönetiminde Eskişehir'de hazırlıklarına devam eden milli sporcular günde çift antrenman yapıyor.

Eskişehir'deki kampın ardından 7-27 Eylül'de Karaman'da hazırlıklarına devam edecek Golbol Kadın Milli Takımı, daha sonra şampiyonaya katılmak üzere Finlandiya'ya gidecek.

Avrupa ve olimpiyatlarda 3'er ve bir de dünya şampiyonluğu bulunan Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez birinciliğe ulaşmayı istiyor.

Antrenör Hüseyin Atmaca, AA muhabirine, şampiyonanın hazırlıklarına özverili ve disiplinli bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Takımda atmosferin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Atmaca, "Kızlarımız milli formanın bilinci ve disipliniyle hedeflerine kitlenmiş durumda. Hedefimiz net, Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinletmek. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunu da inşallah, Allah bizlere nasip eder." diye konuştu.

Atmaca, Golbol Kadın Milli Takımı'nın son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olduğunun altını çizdi.

Son Avrupa şampiyonu olarak bu başarıyı tekrarlamak istediklerini vurgulayan Atmaca, "Bu başarıyı sağlayıp kürsüde zirvede kalmanın sürekliliğini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mili takımın 31 yaşındaki kaptanı Sevda Altunoluk ise Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırma hedefiyle yoğun ve zorlu antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Ekibimizle iyi bir uyum yakaladık. Güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. İyi hazırlanıp kendimizi orada göstermek istiyoruz. Biz 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Şimdi sıra dördüncüsünde. Bunu yapabilecek güç ve inanç bizde var. Finlandiya'ya gideceğimiz için heyecanlıyız. Orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp gururla ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Altın madalyayı istiyoruz"

Milli formayı 6 yıldır giyen 25 yaşındaki Şeydanur Kaplan ise hazırlıklarının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Başarı istatistiklerinin çok yüksek olduğunu anımsatan Kaplan, şunları söyledi:

"Katıldığımız bütün turnuvalarda şampiyonluğu hedefleyen ve kazanan bir takımız. Bu yüzden yine hedefimiz şampiyonluk. Altın madalyayı istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız son hız devam ediyor. Hocalarımızın desteği, arkadaşlarımızın inancı ve motivasyonu sayesinde başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah o altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'mızı okutup geleceğiz."

Milli sporculardan 22 yaşındaki Ceren Yılman da 6 ay önce dahil olduğu milli takıma seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Avrupa'da bir kez daha zirvede yer almayı amaçladıklarına değinen Yılman, "İkincilik bizim için 'başarısızlık' demektir. Çünkü şampiyonluğa çok alışmış bir takımız. O yüzden umarım şampiyon olarak ülkemize geri döneceğiz." dedi.

Milli oyuncu Sevtap Altunoluk ise daha önce milli takımda 2 kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadığını ifade ederek, takım olarak başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.