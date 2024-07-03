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Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

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Türkiye-Avusturya maçında, gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, fotoğrafının altına "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." notunu düştü.

Avusturya karşısında attığı iki golle A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan ve gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösteren Merih Demiral, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye-Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, Instagram'daki hesabından paylaşım yaptı.

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

"YÜKSEL TÜRK! SENİN İÇİN YÜKSEKLİĞİN HUDUDU YOKTUR"

Maçtan bir görüntüsünü paylaşan Demiral, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı. Demiral'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Merih Demiral, UEFA'nın kendisine soruşturma başlatması sonrası yaptığı ilk paylaşımda ise, gollerinden kesitler paylaşıp "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Önceki akşam oynanan Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral, gol sevincini "bozkurt" işaretiyle gösterdi. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Merih Demiral Sosyal Medya Yüksel Türk Avusturya Türkiye 3.Sayfa Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (11)

Evvab:

helal sana arslan parçası.

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kaya sahiner:

Adamm

282
23
yanıtYanıtla
Selim Güler:

Helal sana Melih kralsin Aslan Parcasi her daim yanindayiz kardesim

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Letgohesap null:

Ah be merih keşke futbolla olsaydı Türkün yükselişi :)

92
60
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JY:

MİLLİ TAKIMIMIZI DESTEKLEMEYİ BENDE İSTERİM AMA BU ADAM OLDUĞU SÜRECE ASLA. UMARIM CUMARTESİ HOLLANDA FARK ATAR.

23
74
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Nilay Durmaz:

Adamlar destekler. Sen destekleme zaten.

yanıt26
yanıt6
oguz yikilkan:

Kralll

72
20
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karakartal35:

Allah Türkü korusun ve yüceltsin

71
21
yanıtYanıtla
Türk Bulut:

Koçum benim

34
8
yanıtYanıtla
Alparslan Türkdoğan:

Fazla yükselme düşersen acıtır

9
14
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