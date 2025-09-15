Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dev maçın ardından ekranlara gelen beIN Trio programında hakem Ozan Ergün'ün verdiği kararlar masaya yatırıldı. En çok konuşulan an ise Fenerbahçe'nin gol itirazında bulunduğu pozisyon oldu.

49. dakikada Fenerbahçe'nin gol itirazında bulunduğu pozisyonda top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Görüntü: beIN SPORTS

"TOP VE ÇİZGİ ARASINDA YEŞİLLİK GÖRÜYORUM"

Bülent Yıldırım: Gol çizgisi teknolojisi olmadığı müddetçe görsele dayalı yorum yapılır. VAR hakemi, ancak ve ancak arada bir yeşillik varsa karar verebilir. Benim hissiyatım gol. Arada yeşillik görüyorum, top ve çizgi arasında.

"GOLÜN VERİLMESİ LAZIMDI"

Bahattin Duran: Benim hissiyatımdan daha çok, büyütülmüş ekranda top ve çizgi arasında yeşil alan görüyorum. Bunu hakem sahada göremez. Yardımcı hakem tespit edemeyebilir. Bu topla direk çizgi arasında az da olsa yeşil çimi görüyorum. Bu da bir ispattır. VAR müdahalesiyle golün verilmesi lazımdı.

"HAKEM OLMAYA GEREK YOK, GOL"

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Değerlendirmek için hakem olmaya gerek yok. Gözle görüyorsunuz. Bu görmek... Eğer VAR bunun gol olduğuna emin değil.