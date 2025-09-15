Haberler

Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından beIN Trio ekibi, hakem Ozan Ergün'ün kararlarını değerlendirdi. Yorumcular, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği gol pozisyonunda tereddütsüz "Gol verilmeliydi" görüşünü savundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dev maçın ardından ekranlara gelen beIN Trio programında hakem Ozan Ergün'ün verdiği kararlar masaya yatırıldı. En çok konuşulan an ise Fenerbahçe'nin gol itirazında bulunduğu pozisyon oldu.

49. dakikada Fenerbahçe'nin gol itirazında bulunduğu pozisyonda top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

"TOP VE ÇİZGİ ARASINDA YEŞİLLİK GÖRÜYORUM"

Bülent Yıldırım: Gol çizgisi teknolojisi olmadığı müddetçe görsele dayalı yorum yapılır. VAR hakemi, ancak ve ancak arada bir yeşillik varsa karar verebilir. Benim hissiyatım gol. Arada yeşillik görüyorum, top ve çizgi arasında.

"GOLÜN VERİLMESİ LAZIMDI"

Bahattin Duran: Benim hissiyatımdan daha çok, büyütülmüş ekranda top ve çizgi arasında yeşil alan görüyorum. Bunu hakem sahada göremez. Yardımcı hakem tespit edemeyebilir. Bu topla direk çizgi arasında az da olsa yeşil çimi görüyorum. Bu da bir ispattır. VAR müdahalesiyle golün verilmesi lazımdı.

"HAKEM OLMAYA GEREK YOK, GOL"

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Değerlendirmek için hakem olmaya gerek yok. Gözle görüyorsunuz. Bu görmek... Eğer VAR bunun gol olduğuna emin değil.

Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İki rezil takımın rezil mücadelesi..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme100
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

sizin aile gibi

yanıt39
yanıt3
Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

şike bahçe bu sezon kesin Şampiyon hakemler sayesinde izleyin görün.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Marik:

sktr uln takiyeci bne

yanıt27
yanıt3
Haber Yorumlarıman:

diyene bak yaw ne arszsınz siz, en büyük cimbm linki ile hakem toplantısına katılan cihan aydın, mhk kurulunda whatsap görüşmeleri ortaya çıkan fener aleyhine de konuşmalar, ts samsn alanya başakşhr konya sivas her 2 mçtada size yatıyor fbli suçluyor utnmazarsızsporklübü!!!

yanıt26
yanıt3
Haber YorumlarıAhmet Öztürk:

Hadi lan ordan fb, bu sezon da şampiyon olamaz dünkü futbol bunu gösteriyor.avrupada 5-6 yiyor neden orda Türk hakem yok...

yanıt0
yanıt1
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
