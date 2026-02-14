Haberler

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 52'ye yükseltti. Bordo-mavililer, 45 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

SKRINIAR NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇE'DEN KARŞILIK GECİKMEDİ

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.

TRABZON'DA SAHNEDE KEREM VAR

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti.

SKORA YENİDEN EŞİTLİK GELDİ

43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, 48. dakikada bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertlilerde art arda paslaşmalar sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu geriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın çevrede Asensio'nun buluştuğu topta, kalenin sol tarafına doğru yaptığı vuruş ile gol geldi.

MUÇI'NİN ŞUTU DIŞARIDA

80. dakikada Asensio'nun orta alanda kaybettiği top sonrasında topu alıp ceza sahasına kadar süren Ernest Muçi'nin şutu yandan auta çıktı.

TRABZON'DA 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

fener trabzonluların sevgililer gününü kutladı

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

FENER 100 MAC YAPSA YINE YENILMEZ HAMSI KAFALARA

yanıt12
yanıt6
Haber YorumlarıOezguer Birdemir:

EL MATADOR !!!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fanatik Fenerli Hacıosmanoglu bu gece mutlu mutlu yatar.. Sayesin de kupasız Fener limitlere takılmadan alıyorda alıyor nasılsa ortalık dingonun @hırı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

