Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun'dan sahilde dans gösterisi! Videoya yorum yağdı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin forması giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, birlikte yaptıkları tatilde dans etti. Bu dansın videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte tatile çıktı. Sahilde ettikleri dans ve uyumları sosyal medyadaki takipçileri tarafından beğeni topladı.
10 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların formasını giymiş olan Gökhan Zan'ın, kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Gökhan Zan şu an aktif olarak antrenörlük yapıyor.