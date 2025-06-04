Gökhan Gül İçin Transfer Piyangosu: Serie A'dan Süper Lig'e Çeşitli Teklifler

SÜPER Lig'de Kasımpaşa forması giyen ve sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gül ile İtalya Serie A ekibi Genoa, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wahda, Almanya Bundesliga'dan SC Freiburg, Rusya temsilcisi FK Krasnodar ve Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ilgileniyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 47 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Kasımpaşa'da tecrübeli orta saha Gökhan Gül, mavi-beyazlı ekipten ayrılıyor. Sezonun tamamlanmasının ardından 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun; İtalya Serie A ekibi Genoa, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wahda, Almanya Bundesliga'dan SC Freiburg, Rusya temsilcisi FK Krasnodar ve Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'dan birine transfer olması bekleniyor. Al-Wahda yönetimi Gökhan Gül'ün transferi için oyuncuyu ve temsilcisini yüz yüze görüşmeye ülkeye davet etti. 26 yaşındaki orta saha geleceği ile ilgili kararı ilerleyen süreçte verecek.

Bu sezon Kasımpaşa formasını 25 kez terleten Gökhan Gül; 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, 1565 dakika süre aldı.