Goalball Avrupa Şampiyonasında Türkiye Altın Madalya Kazandı

Goalball Avrupa Şampiyonasında Türkiye Altın Madalya Kazandı
Güncelleme:
Goalball Avrupa Şampiyonasında Türkiye, hem erkek hem de kadın milli takımları ile şampiyonluk elde etti. Kadın milli takımı, finalde İsrail'i 10-3 yenerek altın madalya kazanırken, erkek milli takımı da Ukrayna'yı 4-3 yenerek şampiyon oldu. Denizli'den üç sporcunun yer aldığı kadın takımının başarısı büyük bir gurur kaynağı oldu.

Goalball Avrupa Şampiyonasında erkek ve kadın milli takımları Avrupa Şampiyonu oldu. Denizlili sporcular Şeydanur Kaplan ve Ceren Yılman ile Teknik Direktör Hüseyin Atmaca'nın yer aldığı Kadın Milli Takımımız final maçında İsrail'i 10-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Son 3 Paralimpik Oyunlarını şampiyonlukla kapatan Goalball Kadın Milli Takımı, Avrupa sahnesinde de üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Finlandiya'da 01-05 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasını hem kadınlarda, hem de erkeklerde Türk Milli Takımı altın madalya ile tamamladı.

Milli takımda Denizli'den üç isim var

Denizli'den Goalball Kadın Milli Takımında Paralimpik Şampiyonluğu yaşayan Şeydanur Kaplan, genç sporcu Ceren Yılman ve Teknik Direktör Hüseyin Atmaca yer aldı. Tüm maçlarını farklı bir şekilde kazanarak finale gelen Milliler, finalde İsrail ile karşılaştı.

İsrail'i farklı geçen milliler altın madalyaya uzandı

Final maçı 5 Ekim Pazar günü 17.00'de oynandı. Türkiye ve İsrail takımlarını karşı karşıya getiren maçta Millilerimiz sahadan 10-3 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı kadınlar, sergiledikleri oyun ve yazdıkları destanla Türk sporuna unutulmaz bir gurur daha yaşattı. Erkeklerde Türkiye final maçında Ukrayna'yı 4-3 yenerek şampiyon oldu.

"Ülkemize bu anlamlı şampiyonluğu hediye ettiğimiz için çok mutluyuz" diyen Kadın Milli Takım Teknik Diretörü Hüseyin Atmaca, birlik beraberlik, azim ve motivasyonun başarıyı getirdiğini söyledi. Şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Atmaca, kendilerine inanan destek olan herkese teşekkür etti.

Goalball branşında Milli Takımlardan sevindirici haberler almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Kadın Milli Takımında bulunan Denizlili sporcular ile Teknik Direktör Hüseyin Atmaca ve tüm takımı kutlayan Erdoğan, millilerin bu branşta Dünyanın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
