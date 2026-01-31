Manisa Basket, Safiport Erokspor'a misafir olacak

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glin Manisa Basketbol, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği Erokspor ile yarın karşılaşacak. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol takımı 79-71 yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyete imza atan Glin Manisa Basketbol yarın, 18'inci hafta maçında Safiport Erokspor'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Manisa Basket oynadığı 17 maçta 5 galibiyet elde ederken, 12 yenilgi aldı. Erokspor ise rakiplerini 10 kez yendi, 7 maçını ise kaybetti.

