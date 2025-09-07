Haberler

Gizem Örge: Türk kadınının ruhunu gösterdik

Gizem Örge: Türk kadınının ruhunu gösterdik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIVB Dünya Şampiyonası finalinde 3-2 kaybedilen İtalya maçı sonrası milli oyuncularımız Gizem Örge, Eda Erdem ve İlkin Aydın açıklamalarda bulundu. Gizem Örge yaptığı açıklamada, Gururluyuz. Herhangi bir yenilgiden sonra kendimi kaybederim ama bugün gururluyum! Son topa kadar mücadele ettik. Türk kadının ruhunu gösterdik tüm dünyaya! Biz voleybol ülkesiyiz.'' dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncular Gizem Örge, Eda Erdem ve İlkin Aydın, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybedilen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

'TÜRK KADINININ RUHUNU GÖSTERDİK'

Gururlu olduklarını söyleyen Gizem Örge, "Kıran kırana bir mücadele. Yakın olmasının burukluğu var. Gururluyuz. Herhangi bir yenilgiden sonra kendimi kaybederim ama bugün gururluyum! Son topa kadar mücadele ettik. Türk kadının ruhunu gösterdik tüm dünyaya! Biz voleybol ülkesiyiz. Her gün daha iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğiz. İyi mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki senelerde..." dedi.

Gizem Örge: 'Türk kadınının ruhunu gösterdik'

"İÇİM BURUK DEĞİL"

Deneyimli kaptan Eda Erdem de maçla ilgili, "İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık." dedi.

"38 YAŞINDA BUNU YAŞAMAK GURUR VERİCİ"

"Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık" diyen Eda Erdem, "Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız." sözlerini sarf etti.

Gizem Örge: 'Türk kadınının ruhunu gösterdik'

'ÇOK BÜYÜK BAŞARI'

Bir diğer milli yıldızımız İlkin Aydın ise ikinciliğinde büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Ben zaten daha önce de söyledim, en çok biz istiyoruz şampiyonluğu ama ikincilik ve üçüncülük de değersizleştirilecek şeyler değil. Çok büyük bir başarı. Gurur duyuyoruz. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

25 yaşındaki oyuncu, aynı amaç milli takımda olduklarını söyleyerek, "Her zaman elimden gelenin en iyi yapacağımı Dani'yi de söyledim. VNL'de olamamak maç eksiği yarattı üzerimde evet ama takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Tek servis tek smaç fark etmez hepimiz aynı amaç için buradayız." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Evi yakıp eşyaları sokağa attı! Linçten son anda böyle kurtuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Türk kadınının değil sizin ruhunuz çünkü Türk kadınının ruhu kurtuluş savaşında Çanakkale savaşındaki ruhdur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı: Yıldız futbolcuyu geri istemiş

İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.