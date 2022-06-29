Giresunspor, Rahmetullah Berişbek ile Mert Han Kurt'u transfer etti - Haberler

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Giresunspor, Rahmetullah Berişbek ile Mert Han Kurt'u transfer etti

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, Rahmetullah Berişbek ile Mert Han Kurt'u transfer etti

Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ve forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağladı.

Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ve forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan Berişbek ile Kurt'un, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada her iki oyuncuya da başarı dilendi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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