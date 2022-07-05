Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Birinci etap kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı. Sabah saatlerinde yaptığı ilk antrenmanda ısınma hareketleri ve taktiksel oyun çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam ki antrenmanda ise dayanıklılık, şut ve taktiksel çalışma ile günü tamamladı. Giresunspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Palandöken Dağı Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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