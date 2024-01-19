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Giresunspor, Çorum FK'ya mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Kendi sahamızda oynadığımız bir karşılaşma. Umutlu olduğumuz ve beklentimiz olan bir maçtı. Temposu yüksek ve mücadele olarak iyi bir maçtı. Takımımız genç, tecrübe kazandırıp oyuncularımızı bu ligde uzun zaman oynamalarını sağlamayı planlıyoruz. Bu mağlubiyeti hak etmedik çünkü hem oyuncularımız hem de oyunu gelişiyor. Gücümüz yetmedi, hatalar yaptık. Bunlar da bizi geriye düşürdü ama her şeye rağmen 90 dakika boyunca mücadelelerini sürdürdüler. Önümüzdeki maçlarda daha iyisi olacak ve sonuna kadar devam edecek. Bizi sevindiren oyuncularımızın mücadele gücünün artmış olmasıdır. Sezon başından beri inanılmaz değişiklikler oldu. Yabancı oyuncular vardı, Süper Lig'de oynayan oyuncular vardı, şimdi ise bunlardan hiçbirisi yok. Tamamen genç ve tecrübesiz oyuncularımız var. Sezon başındaki kadro ile bugünü kadroyu kıyaslayamayız. Bu genç oyuncularımızın adaptasyonu ne kadar artarsa o kadar iyi olacaklardır. Yönetimimiz geceler düzenliyor, transfer tahtasını açmak için çalışıyor. Başarılı olacaklarını düşünüyorum, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Serkan Özbalta: "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı ama istediğimiz skorla dönüyoruz"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktör Serkan Özbalta ise, "Giresunspor'un bulunduğu konumdan dolayı zorluk derecesi yüksek maçtı. Mücadele ile geçeceğini biliyorduk, buna göre çalışmalarımızı yaptık. Bizim için değerli bir müsabakaydı. Genç oyunculardan kurulu bir takım takım. Bu müsabaka saha içi ve saha dışında da hazırlanması gereken bir müsabakaydı. Bunun bilincinde olarak ciddiye alarak hazırlandık. İlk yarı istediğimizi oynayamadık, ikinci yarı daha iyiydik ve istediğimiz bir skorla dönüyoruz. Bu skorla ilk 7 takımın içerisinde yer bulduk. Giresunspor'a da başarılar diliyorum, bulundukları duruma üzülüyorum. İnşallah tekrar hak ettikleri Süper Lig'e dönerler diyorum. Galibiyetimizi taraftarlarımıza, Çorum şehrimize armağan ediyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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