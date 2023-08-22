Giresunspor, Bandırmaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'da, Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Çorum galibiyetinin moraliyle Bandırmaspor maçına da 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Geçen hafta Çorum deplasmanında aldıkları 2-0'lık galibiyetin takıma özgüven kazandırdığına dikkat çeken Kaplan, "Biz genç bir takımız. Kadromuzdaki çok sayıda oyuncu ilk kez bu seviyede maçlara çıkıyor. Tecrübe ve maç eksikliğine rağmen gerek ilk haftadaki Bodrum maçında gerekse Çorum karşılaşmasında takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bodrum maçını uzatmalarda yediğimiz şanssız bir golle kaybettik. Çorum deplasmanında ise iyi mücadelemizi 2-0'lık galibiyetle taçlandırmayı başardık. Çorum galibiyeti hem takımımıza moral oldu hem de oyuncularımıza özgüven kazandırdı" dedi.

Çorum'un ardından Bandırma engelini de kayıpsız geçerek 2'de 2 yapmak istediklerini kaydeden Kaplan, "Bandırmaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımızın idmanlarda gösterdikleri çalışma azminden, hırslı ve istekli oluşlarından son derece memnunuz. Haftalar ilerledikçe çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Bandırmaspor maçı da çok zor geçecek. Bunu biliyoruz ve tüm hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puan olacak. Çorum galibiyetine Bandırmaspor karşısında 3 puan daha ekleyip taraftarlarımıza bu sezonki ilk iç saha galibiyeti sevincini yaşatmak istiyoruz. Pazartesi akşamki maçta tüm taraftarlarımızı Giresunspor'a desteğe bekliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN