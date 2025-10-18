Haberler

Giresunspor, Artvin Hopaspor'a 2-0 Yenildi

Giresunspor, Artvin Hopaspor'a 2-0 Yenildi
Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Giresunspor, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Artvin’in gollerini Alperen Gündoğdu kaydetti.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Artvin Hopaspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: Çotanak

Hakemler: Burak Kamalak, Abdullah Polat, Kadir Kara, Ahmet Yetişir

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi (Furkan Arda dk. 88), Emre, Şahin, Şenel Hami (Arda Cebeci dk. 75), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Muhammet dk. 88), Mehmet, Barış, Alperen, Furkan

Artvin Hopaspor: Oğuzhan, Ercan, Murat (Ömer Ali dk. 82), Çayan, Serkan, Ender, Burak (Gökberk dk. 65), Emirhan (Halil dk. 72), Sarp (Alperen dk. 65), Safa Ali, Devrim Deniz

Goller: Alperen Gündoğdu (dk. 70 ve 90+4) (Artvin Hopaspor)

Sarı Kartlar: Şahin Dik, Barış Gün, Alperen Köşker, Ahmet Lütfi Kara, Emre Nizam (Giresunspor), Safa Ali Memnun, Alperen Gündoğdu (Artvin Hopaspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
