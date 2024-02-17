Giresunspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Rakibimiz genç, dinamik ve çok koşan, özellikle son haftalarda rakibe çok fazla fırsat vermemeye çalışan bir takım. Bunun farkındaydık. Gol yemeden maçı kazanmayı becerdik. Daha net yakaladığımız 1-2 fırsat vardı. Onları değerlendirebilseydik bizim adımıza daha rahat bitebilirdi. Ama burada almış olduğumuz 3 puan, iki haftadır üst üste gol yemeden kazanmış olmak açıkçası bizi çok mutlu etti. Rakibimizi de vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik eder onlara başarılar dilerim" dedi.

Serhat Güller: "Kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir karşılaşma oynadık"

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise, "Bugün gerçekten kazanmayı isteyen bir takım olarak sahaya çıktık. Kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir karşılaşma oynadık. Genel anlamda saha içerisinde yapmak istediklerimizin birçoğunu oyuncularımız yaptılar. Güzel bir maç oldu. Arkadaşlarımıza bu ligin zor olduğunu söylüyorum ama oyuncu arkadaşlarımız adına sahada iyi mücadele etmeye çalıştılar. Ellerinden geldiği kadar da bunu başardılar. Rakibinizin artı ve eksi yönleriyle ilgili bazı önlemler almıştık. Onlarda saha içerisinde yeterince iyi mücadele ettiler. Fakat kendi hatamızdan hücuma çıkacağımız bir topu yanlış tercihler sonucunda alınan bir penaltıyla mağlup olduk. Gol atma şansımız vardı, yakaladığımız pozisyonlar vardı. Ama başarılı olamadık" ifadelerini kullandı. - GİRESUN