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Giresunlu Dağcı Cemre Demiröz, Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesine Tırmandı

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Giresunlu dağcı Cemre Demiröz, Hakkari'de Türkiye'nin en yüksek ikinci noktası olan Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı. Terörden arındırılan bölgelerde gerçekleştirilen tırmanışlar dağcılar için ev sahipliği yapıyor.

Giresunlu dağcı Cemre Demiröz, Hakkari'de Türkiye'nin en yüksek ikinci noktası olan Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı.

Hakkari'de terörden arındırılan bölgeler dağcılara ev sahipliği yapıyor. Giresunlu genç dağcı Cemre Demiröz, 18-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği tırmanışla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 bin 135 metre yükseklikteki Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı.

Demiröz, 18 Temmuz'da başladığı tırmanışta ilk olarak 3 bin 100 metrede bulunan kamp alanına vardı. Ertesi gün sabah erken saatlerde zirve tırmanışına başlayan Demiröz, 6 saatlik tırmanışla birlikte 19 Temmuz'da başarılı bir şekilde zirveye ulaştı.

Cemre Demiröz yaptığı açıklamada, "Bu bölgenin uzun süredir terör sebebiyle kapalı olmasından dolayı dağcıların gidebildiği bir nokta değildi. İki yıl önce bölgenin açılmasıyla birlikte valilikten izin alınarak tırmanışları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ülkemizin bu kısmının harika coğrafyası eşliğinde mükemmel bir tırmanış gerçekleştirildi" diyerek bu tarz tırmanışlara devam edeceğini söyledi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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