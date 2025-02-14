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Giresun'da Hentbol Gençler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

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Giresun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakalarında Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi şampiyonluk elde etti.

Giresun'da Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakaları gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 10-14 Şubat tarihleri arasında Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu ve Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynandı.

Gençler kız kategorisi finalinde Batman Spor Lisesi'ni 42-29 yenen Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, gençler erkek kategorisinde ise Trabzon Spor Lisesi karşısında 26-21 galip gelen İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Turnuvanın en centilmen takımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hala Sultan İlahiyat Koleji oldu.

Turnuvanın en iyi kadın oyuncusu ödülü Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Gazel Dikmen'e, gençler erkek kategorisinin en iyi oyuncusu ise İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi'nden Derviş Eren Demirci'ye verildi.

Dereceye giren takım ve sporcular ödüllerini törenle aldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
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