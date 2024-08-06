Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Polonya'da kozlarını paylaşacak. Lublin Arena'da TSİ 21.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. UEFA, müsabakanın VAR hakemlerini maça kısa süre kala değiştirmek zorunda kaldı.

SARHOŞ HALDE HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDILAR

Polonya'dan TVP SPORT, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev karşılaşmasının Polonyalı VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 02.00'de, sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından yakalandığını öne sürdü.

UEFA MAÇTAN ALDI

Bu gelişme üzerine UEFA, iki VAR hakeminin de maçtan alındığı bildirildi. Frankowski ve Musial'ın yerine ise yine Polonyalı olan hakemler Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Malec ikilisi görev yapacak.

İKİ MAÇ DA BAŞKA STADYUMLARDA OYNANACAK

Dinamo Kiev'in ev sahibi olduğu ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'nın Lublin kentindeki Lublin Arena'da oynanacak. Rangers da rakibini gelecek haftaki ikinci maçta kendi sahasında değil, Hampden Park'ta ağırlayacak. İskoç ekibine ev sahipliği yapan Ibrox Stadyumu, çelik sevkiyatının gecikmesi nedeniyle henüz müsabakalara hazır değil. Böylelikle her iki karşılaşma da takımların kendi sahalarında oynanmamış olacak.