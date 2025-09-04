Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüpleri ve anonim şirketlere yönelik seminer düzenledi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, "Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri" düzenlendi. Seminerde, kulüpler ve anonim şirketler denetime esas teşkil eden konular ve mevzuat hakkında bilgilendirildi.

Ankara'daki Bakanlık Merkez Bina Konferans Salonu'nda, gerçekleştirilen Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri'ne, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz başkanlık etti. Seminere, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu'nun yanı sıra GSB; Rehberlik ve Denetim Başkanı K. Mert Açıkgöz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır katılım gösterdi. Seminerde Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüp temsilcileri de yer aldı. Seminerde, ilgili Kanunun (7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununu) geçiş hükümlerinin tamamlanması ve alt düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girmesiyle; Bakanlık ve denetime yetkili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı kapsamında rehberlik ve denetime ilişkin hususlar ele alındı.

KOÇOĞLU: TÜRK SPORUNA KAZANDIRILMIŞ BİR KANUN

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu açılış konuşmasında, uzun soluklu çalışmalar sonucunda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun, bir kod kanun olarak Türk sporuna kazandırıldığını ifade ederek, 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun'da yer alan spor kulüplerini ilgilendiren yenilik ve düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sporun artık bir endüstri haline gelmesi nedeniyle kulüpler, dernek statüsünden çıkarılarak kendine özgü bir özel hukuk tüzel kişiliği haline getirilmiştir. Çifte tescil sistemi kaldırılmış, yalnızca Bakanlığımıza yapılan tescil ile tüzel kişilik kazanmaları sağlanmıştır. Kanun öncesinde yalnızca profesyonel futbola imkan tanıyan şirketleşme, "spor anonim şirketi" kavramıyla tüm branşlara genişletilmiş, sporun ekonomik boyutuna uygun şirketleşmenin altyapısı oluşturulmuştur. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirliği için denk bütçe sistemi getirilmiş, bütçe ve harcama ilkeleri belirlenmiş, bu ilkelere aykırı davranışlar için başkan ve yöneticilere hem hukuki hem cezai sorumluluklar yüklenmiştir. Ayrıca, 12 Ekim 2024'te yayımlanan 'Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri ve Üst Kuruluşların Denetimi Hakkında Yönetmelik' ile denetim süreçleri ayrıntılı olarak düzenlenmiş, spor kulüplerimiz ve spor anonim şirketlerimiz için rutin denetimlerin üç yılda bir yapılması hüküm altına alınmıştır. ve Bu kapsamda; kuruluş ve tescil işlemleri, unvanlar, defter ve kayıtlar, birleşme ve malvarlığı devir işlemleri, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları ve Bakanlığımıza verilen beyannameler başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde spor kulübü ve spor anonim şirketinin bütün iş ve işlemlerini kapsayacak şekilde Bakanlığımızca denetim faaliyeti yürütülecektir."

Koçoğlu, ayrıca Kanunun getirmiş olduğu düzenlemeler ile Türkiye'deki spor kulüpleri, spor federasyonları ve spor anonim şirketlerinin idari ve mali yapısına ilişkin temel hususların hukuksal çerçevesinin çizilmiş olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki dönemlerde Kanunun sahada bütünüyle uygulanmasına yönelik süreç Bakanlığımız ve sporun paydaşlarının katkıları, iş birliği ve yardımlaşmasıyla devam edecektir. ve Bugün geldiğimiz noktada, sporun gelişmesi yalnızca sportif başarılarla değil, kulüplerimizin mali disipline kavuşması ve spor endüstrisinin güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Burada asıl önemli olan, sürdürülebilir, kurumsal bir sistemi hep birlikte inşa etmektir" dedi.

AÇIKGÖZ: EYLÜL AYININ 2'NCİ YARISINDAN SONRA DENETİMLERE BAŞLAYACAĞIZ

Rehberlik ve Denetim Başkanı K. Mert Açıkgöz, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa işaret ederek, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için bazı temel ilkeleri şöyle sıraladı:

"Ekonomik ve mali imkanlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için çaba göstermek, Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek. Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bütçe ve harcama ilkelerine uyum göstermek. Sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak amacıyla faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek"

Açıkgöz, düzenlenen seminerin temel amacının, denetim süreçlerini bir formalite olarak görme veya cezalandırma algısından ziyade, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için 'rehberlik esaslı denetimini' öne çıkarmak olduğunu ifade etti. Açıkgöz, Bakanlık olarak Eylül ayının 2'nci yarısından sonra denetimlere başlamayı planlandığını da aktardı.

VELİ OZAN ÇAKIR: YAKLAŞIMIMIZ, KULUPLERİMİZİN, ŞEFFAF VE VERİMLİ YÖNETİLEBİLMESİDİR

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ise kulüplerin yönetim hataları nedeniyle güçlükler yaşayabildiğini belirterek, "Spor hayatım boyunca sıfırdan kulüpler kurdum. Mevcut kulüplerde yeni branşlar da açtım. Branş kaptanlığı, başkan vekilliği, kuruculuk birçok görevde bulundum. Spor kulüplerinin önemini hem sporu tabana yayma hem de sporda başarılı olma anlamında sac ayağı olduğunu bilen bir insanım. Bizim buradaki yaklaşımımız da kulüplerimizin sürdürülebilir, hesap verebilir, şeffaf ve gayet verimli şekilde yönetilebilmesidir" dedi.