Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Belgrad'da sporcu ruh sağlığına odaklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, Belgrad'da çeşitli resmi temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş'in başkanlık ettiği heyet, sporcu ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmeti alanlarında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla 28-29 Eylül'de Belgrad'da çeşitli resmi temaslarda bulundu. Bakanlık heyeti, iki gün boyunca Belgrad'da Sırbistan Spor Bakanlığı ile Turizm ve Gençlik Bakanlığında psikososyal destek üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda Sırbistan Sporcu Sağlığı ve Spor Psikolojisi Destek Merkezi, Belgrad Üniversitesi Spor ve Beden Eğitimi Fakültesinde sahaya inerek incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerin gündeminde, psikososyal destek ve spor psikolojisi alanında kurumlar arasındaki iletişim ağını güçlendirmek ve iş birliğini geliştirmek vardı. 2 ülkenin sporcu ruh sağlığı başta olmak üzere spor hizmetleri, sporcu eğitimi, gençlik politikaları ve psikososyal destek hizmetleri alanlarında yürüttüğü çalışmalar karşılıklı olarak değerlendirildi. Özellikle gençlere yönelik psikososyal destek hizmetleri ile spor psikolojisi alanında kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk heyeti GSB'nin gençler ve sporcular için kurduğu psikososyal destek modelini tanıttı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ile Sporcu Eğitim Merkezlerinde (SEM) sporculara ücretsiz verilen spor psikolojisi hizmetleri, olimpik, paralimpik ve deaflimpik kafilelere sahada sağlanan destek ve Mayıs 2024'te kurulan Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar yer aldı. Heyet, Bakanlığın 2024'te devreye aldığı Psikososyal Destek Platformu üzerinden bugüne kadar 300 bin gence hizmet verildiğini de aktardı.

Ziyaret edilen kurumlarda sahada gözlem yapan Türk heyet, tesis imkanları ve bu imkanların nasıl geliştirilebileceği üzerine de fikir alışverişinde bulundu. Türkiye ve Sırbistan'ın spor ve gençlik alanındaki politika ve stratejileri ele alınırken, iki ülkenin bu alanlardaki deneyimlerinin paylaşılması ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Sporcuların ve gençlerin psikososyal iyilik halinin desteklenmesine yönelik mevcut uygulamaların geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve muhtemel ortak çalışma alanları konusunda iş birliği yapılabileceği görüşüldü.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımıza ve gençlerimize yönelik psikososyal destek hizmetlerini Türkiye'de kamu eliyle, ücretsiz ve bütüncül bir yaklaşımla sunuyoruz. Bu alanda edindiğimiz bilgi ve deneyimleri Sırbistan'daki muhataplarımızla paylaşmayı ve karşılıklı deneyimlerden yararlanarak hizmetlerimizi daha da geliştirmeyi önemsiyoruz. Belgrad'da gerçekleştirdiğimiz temasları, iki ülke arasında psikososyal destek ve spor psikolojisi alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir bir iş birliğine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, haziranda Kazakistan'ın Almatı kentinde Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi'ni hayata geçirmişti. Daire Başkanlığı, temmuzda da Romanya'nın Timişoara kentindeki 18. FEPSAC Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Kongresi'ne ilk kez resmi bir heyetle katılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı