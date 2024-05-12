Gençlik ve Spor Bakanı Zeynep Yetgil'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Zeynep Yetgil için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Zeynep Yetgil'i yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 53 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Zeynep Yetgil, Özbekistan'lı rakibini 10-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Zeynep kızımızı göstermiş olduğu mücadele ve aldığı sonuç için yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL