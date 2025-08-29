Gençlik ve Spor Bakanı, Selin Hürmeriç'i Gümüş Madalya Sebebiyle Tebrik Etti

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda solo kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Selin Hürmeriç'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
